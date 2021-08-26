РИАМО - 26 авг. Столичное правительство откажется от права собственности еще на 318 нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, это позволит оформить их в общую долевую собственность горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Общая площадь данных помещений, которые находятся на чердаках и в подвалах многоквартирных домов, составит более 48 тыс. кв. м. Как правило, в данных помещениях находятся инженерные системы зданий. Еще там можно создать рабочие места для консьержей или для хранения велосипедов, детских колясок.

В последние годы городские власти проводят системную работу по передаче жителям столицы нежилых помещений, которые ранее были в собственности Москвы. С декабря 2014 года пердали свыше 2,7 тыс. таких объектов общей площадью порядка 274 тыс. кв. м.

После завершения всех процедур по передаче владельцы квартир в домах столице смогут инициировать госрегистрацию права общей долевой собственности и использовать эти объекты для своих нужд.

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