РИАМО - 26 авг. Московское правительство выделит грант в размере 15 млн рублей для проведения проектных и изыскательских работ, которые направлены на сохранение исторического здания МИСиС на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Грант выделят национальному исследовательскому техническому университету МИСиС. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Проектные и изыскательские работы для реставрации здания вуза, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения, проведут в текущем году.

За 200-летнюю историю усадьба конца XVIII – начала XIX веков, XX века не один раз меняла архитектурный облик, но сохраняла образовательный функционал.

С 30-х годов XIX века в нем располагалась Мещанское училище. В советские годы - Московская горная академия, наследником данного учебного заведения является НИТУ МИСиС.

По данным специалистов, на сегодняшний день историческому зданию МИСиС необходима реставрация. В частности, следует ликвидировать пристройки, перепланировки и отделочные материалы, которые искажают исторический облик дома. Кроме того, следует отреставрировать фасады, вестибюль первого этажа и зоны лестниц.