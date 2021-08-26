РИАМО - 26 авг. Столичное правительство предлагает бизнесменам воспользоваться новым инструментом антикоронавирусной поддержки в следующем месяце, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

С 1 по 30 сентября предприниматели могут подать заявки, чтобы получить компенсацию затрат на профилактику распространения Covid-19 и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Заявки принимают на сайте Московского инновационного кластера.

«Всего на эти цели выделен 1 млрд рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников», ― отметила заместитель мэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, бизнесмены смогут получить разовую выплату в размере 15 тыс. рублей, а еще им положена компенсация в размере 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без работников положена субсидия в размере 21,5 тыс. рублей.

Сергунина добавила, что данная поддержка была утверждена в столице для бизнесменов, работающих в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а еще предпринимателей, занимающихся ремонтом предметов личного потребления.

Она добавила, что поддержка предусмотрена и для салонов красоты, санаторно-курортных компаний и кинотеатров.

Предпринимателям, претендующим на субсидию, при заполнении заявки нужно будет предоставить копию расчета по страховым взносам за II квартал текущего года. Размер поддержки зависит от числа застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода.

Столичные власти оказывают поддержку предпринимателям в период пандемии Covid-19. В прошлом году в мегаполисе приняли 5 пакетов мер помощи бизнесу, некоторые программы продлили и на этот год.

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