РИАМО - 26 авг. Столичное правительство приняло решение о присуждении в этом году туристической премии «Путеводная звезда», церемония пройдет в декабре, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Заявки на соискание премии начнут принимать в октябре.

В этом году лауреатов будут определять с помощью онлайн-голосования на проекте «Активный гражданин». Участники будут соревноваться по категориям: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Медиа», «Комфорт и впечатления».

Премия «Путеводная звезда» учреждена в Москве в 1999 году. Она проводится с целью повышения качества туристского, экскурсионного сервиса и гостиничного обслуживания в мегаполисе, поощрения новаторских инициатив в отрасли, формирования положительного имиджа столицы, как мирового турцентра.

За звание лучших в туротрасли каждый год борются столичные отели, фестивали, гастропроекты, архитектурные объекты, турфирмы, а еще руководители и специалисты отрасли. Победителей определяют на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей, а еще по итогам голосования на «Активном гражданине».

За прошлый год лауреатами премии стали 230 компаний, проектов и лидеров отрасли.