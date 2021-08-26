РИАМО - 26 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Таким образом, в городе расширили перечень приоритетных видов деятельности бизнеса, которые имею право на кредиты в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса.

За время действия программы в мегаполисе с мая прошлого года льготные кредиты на сумму свыше 132,9 млрд рублей получили более 18 тыс. организаций и компаний, в которых трудятся свыше 127 тыс. человек.

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