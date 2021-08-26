РИАМО - 26 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. Это поможет оказать содействие в трудоустройстве большему числу горожан, у которых есть проблемы в поиске работы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Прежде столичные меры поддержки для молодежи прекращали действовать по достижении человеком 30 лет.

Молодые люди могут воспользоваться такими мерами поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.

Еще они смогут поучаствовать в спецпрограммах молодежной практики. Для этого следует будет иметь профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.

В прошлом году служба занятости Москвы помогла найти работу более 50 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет.