РИАМО - 26 авг. Подмосковная прокуратура начала проверку по факту отравления ребенка в городском округе Истра, мальчик проживал в санатории «Курорт Новая Истра», сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 10-летний ребенок был доставлен в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

Проверку поручено провести Истринской городской прокуратуре. В ходе проверки специалисты установят обстоятельства произошедшего, а еще дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ход проверочных мероприятий по данному инциденту поставлен прокуратурой на контроль.