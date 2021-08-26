РИАМО - 26 авг. С начала августа свыше 20 тыс. москвичей, которые записались на прием к терапевту и ранее не вносили данные об анамнезе, подали такие сведения в электронную медицинскую карту, используя чат-бот. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чат-бот с начала августа стал помогать горожанам вносить в электронную медкарту сведения о личном анамнезе. Так жители столицы могут рассказать о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях и многом другом. Если пациент или доктор вносили данные сведения в медкарту, то чат-бот не будет их спрашивать еще раз.

Такой возможностью воспользовались 47% от всех записавшихся на прием и ранее не вносивших данные анамнеза пациентов.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта для помощи пациентам и врачам начал работать в феврале. Сначала с его помощью можно было передать основные жалобы на самочувствие перед приемом, а сегодня он помогает собрать информацию и о личном анамнезе. Введенные данные также можно отредактировать.

Чтобы воспользоваться чат ботом, пациенту следует перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет после записи к терапевту. Уведомление рассылается накануне приема. В форме опроса необходимо перечислить свои жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптомы заболевания.