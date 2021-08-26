РИАМО - 26 авг. За 2 месяца наборы «С заботой о здоровье» в Москве получили около 90 тыс. пожилых горожан, в подарочных коробках есть все, что может помочь укрепить здоровье, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Наборы вручают людям старшего поколения после прививки от Covid-19. Акция началась 23 июня, ее инициатором стал глава города.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, люди старшего поколения чаще других рискуют тяжело заболеть коронавирусом.

«Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе», - уточнила Ракова.

Больше всего подарочных наборов вручили в Южном округе - 11 тыс. Далее идут Юго-Западный и Северо-Восточный округа - более 10 тыс.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В городских поликлиниках можно пройти не только вакцинацию, но и ревакцинацию. Третью прививку рекомендуют делать после того, как пройдет полгода после введения первого компонента вакцины.

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