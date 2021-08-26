РИАМО - 26 авг. Имущество на дачах лучше всего защищать с помощью сигнализации, которая выводится на пульт охраны, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Вместе с похолоданием люди оставляют свои дачи в Подмосковье без надзора до весны, поэтому в осенне-зимний период возрастает число краж.

«В Московской области насчитывается порядка 4 млн дачников, поэтому эта проблема для региона весьма актуальна. На сегодняшний день лучший способ защиты имущества от квартирных краж – это постановка жилья под охрану. Современные технические средства позволяют зафиксировать тревожное извещение при проникновении любыми нестандартными способами», - сказал замначальника управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по региону полковник полиции Игорь Кирсанов.

Дачники могут установить в домах оборудование для видеонаблюдения, оно позволит вести видеозапись, а еще делать просмотр событий в режиме реального времени.

«На сегодняшний день подразделениями вневедомственной охраны в Московской области обеспечивается безопасность более 70 тыс. объектов различных форм собственности. В их числе – порядка 50 тыс. квартир и частных домовладений, а также более 2 тыс. гаражей, подъездов и иных индивидуальных строений», - отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В Подмосковье действуют 32 подразделения вневедомственной охраны и более 70 пунктов централизованной охраны.