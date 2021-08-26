РИАМО - 26 авг. Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 28 августа, в Подмосковье зрителям покажут новейшие российские картины «Пальма», «Огонь» и «Конек-Горбунок», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Сеансы начнутся в 20:00. Посмотреть кинофильмы можно будет на 250 площадках.

Еще в подмосковных муниципальных учреждениях культуры при поддержке министерства культуры региона проводятся бесплатные кинопоказы, специальные показы для людей с ограниченными возможностями здоровья. С начала года киносеансы в рамках этой программы посетили более 65 тыс. зрителей.

А летом в Подмосковье организованы уличные кинотеатры. К примеру, шестой год подряд в регионе реализуются проекты «Кинопарк» и «Кинопаркинг». Ленты показывают на больших экранах под открытым небом. Таким образом фильмы посмотрели более 23 тыс. зрителей.

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» проводится Минкультуры РФ совместно с Фондом кино и порталом «Культура.РФ».