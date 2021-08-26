РИАМО - 26 авг. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском городском округе и Можайске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
О взрывных устройствах сообщили местные жители из деревни Таблово и Поречье.
Места обнаружения опасных находок оцепили сотрудники полиции. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 27 августа силами министерства обороны.
В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
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