РИАМО - 26 авг. На Советской площади в Дмитрове в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского показали реконструкцию конного похода XIII века, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Также в городе состоялись выступления звонарей–солистов ансамбля «Колокола России», коллектива народного творчества «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники», балета «Возрождение».

Еще гости мероприятия посмотрели анимационный фильм «Сказ об Александре Невском».

Кульминацией праздника стало появление на площади конных всадников в реконструированном обмундировании воинов XIII века. После показательных выступлений и поднесения братины, их проводили в путь.

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения. Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. ​