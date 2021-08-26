РИАМО - 26 авг. На дорогах столицы вечером прогнозируют пробки в 8 баллов из 10 возможных, некоторые заторы могут образоваться из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В частности, затруднения в движении прогнозируют в районе 31 и 53 км МКАД, на Варшавском шоссе (в районе станции метро «Нагатинская»), проспекте Мира (в районе Северянинского путепровода) и других.

Сейчас в городе движение свободно – 3 балла. Затруднения есть на МКАД в районе парка «Лосиный остров» и около города Видное.

Днем ожидается увеличение транспортного потока, прогнозируется 5-6 баллов.