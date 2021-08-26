РИАМО - 26 авг. Традиционно в первую субботу сентября в Химках пройдет празднование Дня города, для гостей подготовили мастер-классы, концерты, спортивные соревнования и салют, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В рамках фестиваля «Химки — территория возможностей» в парке Л.Н. Толстого организуют обширную программу с концертами, мастер-классами, выставками художественных работ. Кроме того, для посетителей парка подготовят вкусное угощение.

Все жители и гости города смогут поучаствовать в мероприятиях в парках им. Величко, Подрезково, Дубки и «Экоберег». Еще в скверах «Юбилейный» и «Юность» у химкинского театра состоится фестиваль «Химки — наш дом». Самых маленьких гостей здесь ждет детская анимация, выступления коллектива театра, рисование, вкусная еда и музыка.

Спортивные события в четь дня города начнутся 2 сентября. Среди них - соревнования по плаванию в ФОКе «Новатор». 4 сентября пройдет мастер-класс от звездных футболистов в спортивном комплексе «Новые Химки».