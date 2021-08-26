РИАМО - 26 авг. В столице пройдет акция «Ночь кино», кинокартины можно будет увидеть в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах города, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Как отметила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, москвичи смогут побывать на киносеансах, тематических показах, встретиться с режиссерами и артистами 28 августа.

«Москвичей и гостей города ждет действительно обширная и интересная программа», — сказала Сергунина.

По ее словам, в 29 учреждениях пройдут мастер-классы и лекции.

На мероприятия пускают по предварительной регистрации. К примеру, в центральной детской библиотеке №226 будет идти программа «Мастера кинематографа ХХ века». Гостям расскажут о книгах, которые легли в основу сценариев известных мультиков и детских фильмов. Начало — в 16:00.

В галерее «Загорье» можно будет больше узнать о творениях современных мультипликаторов. С 19:00 начнется показ мультфильмов. Люди посмотрят работы студентов творческих вузов и молодых художников.

Акция «Ночь кино» пройдет в шестой раз. В ней примут участие более 120 культурных площадок. Мероприятия будут проходить как очно, так и дистанционно.