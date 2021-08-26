РИАМО - 26 авг. В Серпуховском историко-художественном музее началась первая в Московской области выставка художественного исследования современного города в виде инсталляции в стенах классического музея, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Проект реализуется на средства, полученные от стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В начале сентября состоится арт-медитация с кураторами проекта. Это нестандартный формат знакомства с выставкой, который кардинально отличается от классической экскурсии. Главная ее особенность – активное вовлечение зрителей в диалог и обсуждение.

Кураторы проекта станут проводниками, которые помогут посетителям в полной мере погрузиться в выставку и сформировать о ней более глубокое представление. В форме беседы зрители вместе с авторами проекта обсудят проблемы актуального искусства и современной городской среды, обменяются идеями и мыслями.