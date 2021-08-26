РИАМО - 26 авг. Военный специалист Сергей Хатылев рассказал, что есть три варианта развития зенитно-ракетных комплексов в стране, сообщает Nation News.

«Во-первых, мы можем пойти по пути создания миниатюрных ракет, переносных комплексов и так далее. Но это ведет за собой определенные трудности в реализации. Во-вторых, комплексы могут быть комбинированными — малая дальность в сочетании с миниатюрной. Тогда будет изменяться только ракетное вооружение. Третий путь – комплексный подход. Пока все находится в стадии изучения, но до реализации дело пока не дошло», — перечислил Хатылев.

Он напомнил, что идея создания мини-ракеты была и раньше, но до сих пор не было представлено ни одного реального образца подобного оружия. А также не до конца понятна его целесообразность.

«У нас есть и промежуточная стадия – переносные комплексы зенитно-ракетного огня, например, «Верба». Длина ракеты — метр, диаметр — 30 см», - уточнил эксперт.

По его словам, такое вооружение стоит относить к переносным комплексам малой дальности.