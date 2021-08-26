РИАМО - 26 авг. Четыре самолета Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщает РИА Новости.

Речь идет об одном Ил-62 и трех Ил-76. Прилетевших обработали дезинфицирующим раствором от Covid-19.

Эвакуация из Афганистана свыше 500 россиян, а также граждан других стран ОДКБ и Украины была организована министерством обороны страны по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее после вывода вывода американских солдат из Афганистана «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил все крупные города страны и объявил об окончании войны. В настоящий момент в стране решают вопрос о механизме управления государством.