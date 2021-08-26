РИАМО - 26 авг. В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируется дождь, температура может подняться до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице составит плюс 20-22 градуса, в Московской области - плюс 17-22 градуса. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление ожидается неустойчивое, будет немного понижаться. Количество кислорода в воздухе в регионе прогнозируется в пределах нормы.

Такая погода считается не самой комфортной для метеочувствительных людей с хроническими заболеваниями. Им следует проконсультироваться с лечащим врачом.