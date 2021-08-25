РИАМО - 25 авг. В сырном фестивале «Сыр. Пир. Мир», который пройдет с 26 по 29 августа 2021 года в городском округе Истра, представят свою продукцию 80 производителей Подмосковья. Они представят молочную и мясную продукцию, сыры, изделия рукоделий и народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

На участие в фестивале поступило свыше 700 заявок. В 2021 году фестиваль проводится 6-й раз и 3-й раз при поддержке правительства Московской области. Фестиваль пройдет в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». В ярмарке примут участие почти 400 фермерских хозяйств из 54 регионов страны, народные художественные промыслы и рукоделия будут представлены 34 производствами.

В рамках фестиваля уже 4-й год подряд пройдет самый масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России». В нем примут участие около 200 сыроварен. Экспертное жюри определит победителей в 12 номинациях.



