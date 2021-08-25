РИАМО - 25 авг. Член регполитсовета партии «Единая Россия», первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин считает, что работа по созданию хороших условий для молодых специалистов сферы здравоохранения будет продолжена.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Один из важнейших блоков региональной программы «Подмосковье – территория перемен» - это блок по здравоохранению. Он также основан на запросах жителей. В стране по инициативе партии работает несколько нацпроектов по оснащению медицинских учреждений высокотехнологическим оборудованием, строительству новых учреждений здравоохранения и закреплению профессиональных кадров в отрасли. Инициированный «Единой Россией» проект «Земский доктор» привлек сотни врачей к работе в сельской местности», - сказал Чаплин.

По его мнению, совместная работа депутатов и правительства Подмосковья останется продуктивной и в новом политическом сезоне. Получится создать хорошие условия для молодых специалистов – обеспечить их жильем и дополнительными выплатами, продолжить начатые проекты.

«В Коломне это строительство поликлиники в Подлипках, в Воскресенске – ремонт станций скорой помощи и новый офис врача общей практики. В Зарайске уже установлен аппарат компьютерной томографии. Сейчас такой же томограф ждут жители Серебряных Прудов. Уверен, что все эти ожидания будут оправданы», - сказал Чаплин.

Партия «Единая Россия» 24 августа приняла народную программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».