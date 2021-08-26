РИАМО – 26 авг. Возле 39 поликлиник в Москве, где в 2021 году начался капитальный ремонт, благоустроят территории, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике», — сказал Бирюков.

Он добавил, что во время работ транспортные и пешеходные потоки разделят, установят скамейки для отдыха. Там, где возможно, появятся детские площадки.

Бирюков отметил, что на данный момент эти территории не соответствуют стандарту. Так, пешеходные маршруты совмещены с дорожными проездами, нет навигации, необходимого освещения, обозначения пешеходных переходов.

Территории возле поликлиник адаптируют для удобства инвалидов. Там появятся парковки, где позволит пространство, обустроят более 40 навесов в виде пергол для колясок, велосипедов. Кроме того, появится понятная навигация.

Воздушные кабельные линии будут убраны под землю. Будут обустроены новые водосточные сети. У поликлиник установят свыше 600 фонарей с энергэффективными лампами.

Помимо этого, территории у поликлиник дополнительно озеленят. Растения будут гипоаллергенными. Высадят около 500 деревьев, 6,5 тыс. кустарников, разобьют порядка 10 тыс. кв. м цветников, более 90 тыс. кв. м газона.

Благоустройство планируют завершить в следующем году.