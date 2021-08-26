РИАМО - 26 авг. В четверг отмечает день рождения выдающийся дипломат, ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области, почетный гражданин Подмосковья Анатолий Торкунов.

Торкунов является выдающимся специалистом в сфере международных отношений, внешней политики, азиатских исследований и современной истории Кореи, дипломатом, общественным деятелем.

Кроме того, он член президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель Общественной палаты Московской области, сопредседатель Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», член коллегии МИД России.

Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. Окончил МГИМО в 1972 году, изучал корейский и английский языки. В 1971-1972 годах находился на дипломатической службе в Пхеньяне.

В 1974 году его назначили помощником ректора МГИМО. В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1977-1983 годах он занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.

С 1983 года по 1986 год Торкунов находился на дипломатической службе в Вашингтоне.

В 1986 году он был избран деканом факультета международных отношений, в 1989 году назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году Торкунова избрали ректором МГИМО. А в 1995 году ему присвоена степень доктора политических наук. В мае 2008 года он избран академиком Российской академии наук.

Под руководством Торкунова в МГИМО была проведена коренная модернизация учебного процесса, появились новые кампусы и учебные корпуса, вуз вошел в высшие строчки мировых рейтингов. С 2015 года в его состав включен Одинцовский филиал (Московская область), который готовит высококлассных специалистов различных направлений подготовки.

С 2017 года Торкунов возглавляет Общественную палату Московской области, на заседаниях которой обсуждаются важные социальные и экономические проблемы Подмосковья, поддерживаются общественные инициативы.

Торкунов отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, французским орденом Почетного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги». Является почетным гражданином Сеула, заслуженным работником дипломатической службы РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 30 сентября 2020 года №424-ПГ Торкунову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».