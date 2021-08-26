РИАМО – 26 авг. С четверга для посетителей Московского Кремля временно закроют выход через ворота Спасской башни из-за проведения фестиваля «Спасская башня», сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Выход из Кремля через башню будет закрыт по 5 сентября.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» открывается в Москве 27 августа. В его рамках выступят военные оркестры разных стран. На фестивале также будут работать детский городок и конный манеж.

Каждый день представления будут сопровождаться световым шоу на соборе Василия Блаженного. Оркестры во время своих выступлений будут представлять национальную культуру. В конце каждого вечернего представления будет запущен салют.

Так, на фестивале выступят представители Беларуси, Габона, Тироля, Греции, Катара, Мексики. Россию представят Президентский оркестр, рота специального караула Президентского полка, Центральный военный оркестр Минобороны России, ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России и другие коллективы.