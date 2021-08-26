РИАМО – 26 авг. В подмосковной Истре в четверг начинает работу Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир», он пройдет в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Фестиваль продлится до 29 августа. Он пройдет в деревне Дубровское.

Гости фестиваля смогут попробовать продукцию почти 700 фермерских хозяйств. Посетителям предложат не только разные сорта сыра, но и хлеб, молочные продукты, колбасы, сладости, мед.

Продукцию представят свыше 400 сыроварен. На фестивале можно будет попробовать и приобрести итальянские сыры, уральские, сыры с голубой и белой плесенью, сыры с мытой корочкой и многие другие.

Цель мероприятия – помочь российским фермерам обменяться опытом, найти новые рынки сбыта продукции.

На фестивале также будут представлены народные художественные промыслы, рукоделие. Мастера и производства выставят сырные доски и подносы, столярные изделия, сувениры, посуду, валенки ручной работы и так далее.

Кроме того, будет организован Всероссийский конкурс «Лучший сыр России», в котором примут участие около 200 сыроварен. Будут определены лучшие сыры в различных категориях. В том числе назовут лучший сыр России этого года.

Вход на фестиваль свободный. На фестивале будут соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.