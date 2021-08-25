РИАМО - 25 авг. В автомобильной аварии в новой Москве пострадали 3 человека, ДТП случилось на 61-м километре Киевского шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter совершил столкновение с грузовиком «Тонар».

Пострадали водитель и два пассажира автомобиля Mercedes.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, одного из пострадавших эвакуировали авиацией в лечебное учреждение. Он находился в особенно тяжелом состоянии.