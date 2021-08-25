РИАМО - 25 авг. До 1,5 млн руб. увеличено вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, который сбежал из изолятора временного содержания в Истре, сообщается на сайте «МВД медиа».

Пятеро арестантов сбежали из истринского изолятора временного содержания 6 августа. Четверо беглецов уже задержаны.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Мавриди, просят обращаться по телефонам «02», (495) 609-77-06 и (495) 994-50-64.

Всем, кто обратится с информацией о Мавриди, гарантируют безопасность и конфиденциальность.

Мавриди обвиняется в заказном убийстве подмосковного предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король».