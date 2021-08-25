РИАМО - 25 авг. Финансовый консультант и спикер проекта «Программа повышения финансовой грамотности взрослого населения» Татьяна Волкова рассказала, что возврат жителям соцвыплат, списанных в счет долга, может идти с чистой прибыли банка, сообщает «МИР 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть россиянам соцвыплаты, которые были списаны по долгам. Президент выступил с инициативой создания профильного закона, обеспечивающего защиту соцвыплат, согласно которому списывать выплаты и пособия по исполнительному производству было бы запрещено.

Как отметила Волкова, эта инициатива отвечает интересам многих людей, особенно в преддверии нового учебного года.

«С точки зрения защиты человека это правильное решение, так как эти социальные выплаты идут на поддержку», – сказала Волкова.

Она добавила, что банковскому сектору понадобится время на реализацию.

«С точки зрения банковского сектора, так как на законодательном уровне это не закреплено, это может привести к определенным хаотичным действиям, неразберихе и, безусловно, скажется на внутреннем устройстве банка», — рассказала эксперт.