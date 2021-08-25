РИАМО - 25 авг. Маргарита Грачева, которая стала жертвой нападения бывшего супруга в подмосковном Серпухове, родила третьего ребенка.

История Маргариты Грачевой из подмосковного Серпухова прогремела на всю Россию в декабре 2017 года. Ее супруг отрубил ей кисти рук. Одну руку девушки спасли, а вторая была заменена бионическим протезом. В дальнейшем Грачева вместе с двумя детьми переехала в Санкт-Петербург. Там она снова вышла замуж.

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10:10», — написала Грачева в своем аккаунте в Instagram.

Девушка добавила, что вес новорожденного – 3700 граммов, рост – 53 см.

Ранее Грачева рассказала, что счастлива в новом браке.

Бывший муж девушки получил 14 лет колонии строгого режима.