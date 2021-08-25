РИАМО - 25 авг. С начала текущего года в Подмосковье привели в порядок более 77% дорог от программы ремонта на 2021 год, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

При этом свыше 150 дорог длиной 620 км отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В этом году темпы выполнения ремонтных работ превосходят аналогичный период прошлого года. Уже отремонтировано более 1,5 тыс. участков дорог, в том числе заменили покрытие на 1,3 тыс. участках муниципальных дорог за счет софинансирования из областного бюджета протяженностью порядка 700 км», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Он добавил, что в первую очередь были отремонтированы дороги с высокой интенсивностью движения и участки к социально-значимым объектам.

В этом году специалисты концентрировались на муниципальных дорогах. Именно по ним приходит наибольшее число запросов от жителей. Завершается восстановление дорог в Балашихе, Ленинском и Можайском округах, Люберцах, Домодедове, Реутове, Истре.

В 22 округах укрепляют обочины и наносят разметку. Самыми длинными отремонтированными участками стали те, которые находятся на региональных дорогах: «Москва - Егорьевск - Тума – Касимов» (Егорьевское шоссе) в Раменском округе, «Ольховка - Хатунь - Лапино» в Ступине, «Константиново - Закубежье – Остров» в Сергиево-Посадском округе и «Старый Спасс – Колионово» в Егорьевске. На первом участке восстановили 18,5 км на отрезке с 30,9 по 49,4 км, на втором – по просьбам жителей обновили покрытие с 0 по 15,3 км, на третьем – отремонтировали более 11 км. В Егорьевске восстановили 9,5 км на основании обращений жителей округа.

Рабочие также отремонтировали с применение ЩМА-20 подъезд от автодороги М-5 «Урал» к городу Жуковский на участке с 0 км по 10,9 км. Уложили асфальт и на дорогах, включенных в программу по результатам опроса на портале «Добродел». Это М-5 «Урал» - «Сабурово» в Раменском (600 голосов); «Балково – Тульчино» в Серпухове (551); Съезд «Каширское шоссе-А-105» в Ленинском округе (373); «Коломна – Озеры» - Липитино» в Озерах (310) и «М-10 «Россия» - о/л «Московия» Солнечногорске (291 голос).

Всего в рамках нацпроекта по итогам голосования восстановлено свыше 40 дорог области. В 2021 году в Подмосковье планируется заменить асфальтобетонное покрытие на более чем 2,1 тыс. участков дорог. Их общая протяженность составит более 1,7 тыс. км. В рамках нацпрокта «БКД» восстановят 197 из запланированных дорог длиной свыше 700 км.

Более 1,9 тыс. участков муниципальных дорог отремонтируют с привлечением средств из бюджета региона. Их протяженность составит более 1 тыс. км.

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