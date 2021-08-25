РИАМО - 25 авг. По результатам ежегодного конкурса на звание лучшего водителя «Мострансавто» победителями стали сотрудники из Домодедова и Раменского округа, сообщает пресс-служба компании.

В этом году конкурс прошел на базе МАП №5 в Подольске. В финале за победу в двух категориях — на автобусах большого класса (ЛиАЗ–529265-73) и малой вместимости («Луидор» 2250DS) — соревновались 35 участников из 12 МАП компании.

Генеральным партнером соревнований выступил Сбербанк. Технический партнер мероприятия — Transit Media Group (TMG). В торжественном открытии соревнований приняли участие советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Юрий Фельде, генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов, директор государственного казенного учреждения Московской области «Административно-пассажирская инспекция» Михаил Степанов.

«Здесь собрались лучшие водители, которые, я уверен, покажут замечательные результаты и уже завтра будут выступать на областных соревнованиях Московской области», — отметил Смирнов.

В рамках конкурса были запланированы сдача теста по ПДД, скоростное маневрирование на автобусах, упражнение «Комфортное вождение» — лучшим в категории «Автобус большого класса» стал Антон Журавлев из МАП №3 г. Домодедово.

Второе место — у лидера прошлых соревнований Вячеслава Федорова из МАП №2 в Коломне. Замыкает тройку призеров Дмитрий Пимкин из МАП №11 в Балашихе.

В категории «Автобус малого класса» первое место оказалось у Дарьи Подшиваловой из МАП №4 Раменского округа. На втором месте — Михаил Волков из МАП №12 в Ногинске. На третьем — Сергей Аксенов из МАП №4.

Победители и призеры получили кубки и дипломы, а также призы от Сбербанка. Далее водители предприятия выступят на региональных соревнованиях «Лучший водитель Московской области».