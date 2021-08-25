РИАМО - 25 авг. В конце месяца, 28 и 29 августа, фестиваль «Русская опера у стен монастыря» пройдет в Дмитрове и Сергиевом Посаде, жителям Подмосковья представят спектакль «Евгений Онегин», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» начался 21 августа в Серпухове на Соборной площади Успенского монастыря.

«Русская опера у стен монастыря» - уникальный проект и для Подмосковья, и для всей России. В Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде зрители смогут бесплатно послушать оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении звезд театра «Геликон-опера», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она также поблагодарила солистов и художественного руководителя театра, народного артиста России Дмитрия Бертмана и весь коллектив за многолетнюю дружбу и особенное отношение к Подмосковью.