РИАМО - 25 авг. СК завершил расследование дела в отношении 26-летнего мигранта, обвиняемого в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

7 ноября 2020 года в Солнечногорске строитель зарезал мать и дочь 1953 и 1976 годов рождения, а также нанес ранения 6-летней девочке. После этого он украл деньги и сбежал.

Мужчину удалось оперативно задержать. По его словам, он совершил убийство в ходе конфликта из-за долга в размере 20 тыс. рублей. Обвиняемый признался и раскаялся в содеянном.

Следователи провели свыше 15 различных экспертиз и более 10 допросов.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд. В ближайшее время оно будет рассматриваться по существу.