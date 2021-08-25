РИАМО - 25 авг. В Подмосковье порядка 600 тыс. человек получат «Пушкинскую карту» с 1 сентября, она появится у молодых людей от 14 до 22 лет, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Пушкинская карта» позволит посещать музеи, театры и другие культурные мероприятия. Это специальная депозитная банковская карта, на которую в 2021 году будет зачислено по 3 тыс. рублей.

Программа будет долгосрочной. Если 1 сентября владелец «Пушкинской карты» получит на культурный досуг 3 тыс. рублей, то уже в 2022 году баланс карты пополнится новой суммой. На 2022-2023 годы предусмотрено по 5 тыс. рублей.

«Это беспрецедентный и интересный культурный проект. Это серьезная поддержка учреждений культуры и важный момент в развитии и воспитании подрастающего поколения», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Для того, чтобы получить карту, нужно установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и пройти регистрацию. После регистрации — получить виртуальную банковскую карту «Мир» с возможностью подключения к смартфону в Mir Pay/Samsung Pay (а также Apple Pay и Google Pay после технической готовности).

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