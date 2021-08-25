РИАМО - 25 авг. Оборот розничной торговли в Подмосковье за 6 месяцев 2021 года составил более 1,5 трлн руб., розничная торговля региона показывает устойчивость, об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

За тот же период времени оборот оптовой торговли области составил 4,4 трлн руб.

«Оборот розничной торговли региона за январь-июнь 2021 года составил 1,5 трлн рублей. В том числе оборот крупных и средних организаций розничной торговли – 1,3 трлн рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что, несмотря на сложный период и временные ограничения, розничная торговля региона показывает устойчивость и восстановительный ритм.

Московская область находится на второй строчке рейтинга регионов России по абсолютному объему розничного товарооборота. Лидирующую позицию занимает Москва.

Также Воскресенский ранее сообщал, что в 2021 году оборот розничной торговли в Московской области может быть увеличен на 426 млрд руб., а прирост торговых площадей может составить 300 тыс. квадратных метров.