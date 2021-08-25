РИАМО - 25 авг. Масштабный фестиваль ремесленных пивоварен «КлинМайFest» состоится в Сестрорецком парке в подмосковном Клину 28 августа, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В фестивале будут участвовать пивоварни из разных регионов России, а также Англии, Германии, Бельгии и США.

Гостей также будут ждать фудтраки с разнообразной кухней, развлекательная программа, концерты, конкурсы с призами и шоу тепловых аэростатов.

Вход бесплатный для всех желающих с 12:00 до 20:00. Пиво будет продаваться за специальные жетоны, которые можно будет купить на кассах при входе.