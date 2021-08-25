РИАМО - 25 авг. Жители более 2 млн квартир Подмосковья заключили договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), что составляет 99,34% от общего количества всех квартир, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

100% результат достигнут в 27 городских округах. При этом в 42,9% домов все газовое оборудование (общедомовое и внутриквартирное) обслуживает единая специализированная организация.

«Информация о состоянии всего газового хозяйства многоквартирного дома в целом, которая сконцентрирована в одних руках, – важнейший фактор обеспечения полной безопасности жителей», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Безопасное использование газа

Договоры заключены согласно системе обеспечения максимальной безопасности жителей Подмосковья при эксплуатации (ВКГО), которую с весны 2021 года выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления.

В апреле по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева была разработана дорожная карта для 30 городских округов в которых ситуация с облуживанием ВКГО наиболее неоднородна. Местные муниципалитеты инициировали общие собрания жильцов по вопросу заключения договоров со специальной организацией, обслуживающей внутридомовое оборудование. Такие решения уже приняты в 16,8 тыс. домов.

Иначе поступили в домах, в которых внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) большинства квартир обслуживала одна организация – управляющим компаниям рекомендовали перезаключить договор именно с ней. Такое решение быстрее и проще, чем организация общего собрания. Так поступили более чем в 6,4 тыс. домов.

Проверки и борьба с халатностью

Госжилинспекция Подмосковья тоже контролирует, как жители исполняют свои обязанности по содержанию газового оборудования. Жилищный кодекс предписывает им не только иметь договор обслуживания ВКГО, но и обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников спецорганизаций в жилое помещение минимум раз в год.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере 1-2 тыс. руб., при повторном случае — 2-5 тыс. руб. Если же игнорирование правил приведет к аварии или непосредственной угрозе жизни и здоровью жителей, сумма штрафа составит от 10 до 30 тыс. руб.

Сотрудники инспекции с начала года провели проверку соблюдения требований безопасности более чем в 5,5 тыс. квартир Подмосковья. В отношении нарушителей составлено более 250 административных протоколов за отсутствие договоров, еще 33 — за недопуск сотрудников спецорганизаций.

«Штрафы в данном случае не самоцель, а средство обеспечения безопасного проживания в многоквартирных домах. Мы делаем акцент на разъяснительную работу, на сознательность наших жителей», - пояснила Федина.

Она также подчеркнула, что в регионе газифицировано более 41 тыс. домов – 3/4 всего жилищного фонда.

Сервисы для обеспечения безопасности

Также в апреле на портале «Добродел» и в системе единой диспетчерской службы Подмосковья появились два новых сервиса по заключению договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в домах. Дополнительно в этих сервисах жители могут подать заявку на установку газоанализаторов в помещениях. Такие меры облегчают прохождение всех необходимых процедур и снижают затраты времени.

Услугой воспользовались более 630 жителей региона.

Для повышения информированности жителей Московской области на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф продолжается опрос на тему «Как хорошо вы знаете организацию, обслуживающую Ваше внутриквартирное газовое оборудование», в нем уже приняли участие порядка 3,7 тыс. человек. По результатам опроса будет составлен список спецорганизаций, которым жители не доверяют. Опрос пройдет до 1 сентября.

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