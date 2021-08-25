РИАМО - 25 авг. Международный форум электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week состоится в столичном технопарке «Сколково» 7-8 октября, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Главная цель мероприятия – это создание нового комфортного пространства для ежегодного обмена лучшими практиками в области электронной коммерции.

Отраслевое событие объединит на одной площадке лидеров российской розничной торговли. В двухдневной деловой программе запланировано свыше 60 сессий, охватывающих ключевые аспекты деятельности в сфере электронной коммерции.

На форуме пройдут выступления лидеров и экспертов российского и зарубежного рынка e-commerce, встречи с регуляторами и топ-менеджментом ведущих ритейл- и логистических компаний, презентации лучших кейсов, выставки успешных технологических и логистических решений и многое другое. Аудитория форума составит свыше 60 тыс. участников.

Регистрация на форум для региональных участников бесплатная. Подробная информация о событиях, правилах участия в них, а также о сроках и времени проведения размещена на официальном сайте форума по ссылке.

Организаторами форума являются министерство промышленности и торговли РФ, «Почта России» и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.