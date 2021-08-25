РИАМО - 25 авг. С 26 августа в столице стартуют очные занятия образовательной программы «Мастерская новых медиа». Проект будет готовить специалистов в области интернет-коммуникаций, сообщает пресс-служба мастерской управления «Сенеж».

Программа организуется по соглашению между АНО «Диалог Регионы» и платформы «Россия – страна возможностей» на базе мастерской управления «Сенеж». Открытие образовательной программы посетят заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

В 2021 году обучение организуют для 2 потоков по новым медиа, третий поток запустят для сферы PR. На каждом потоке будет по 75 человек. В группы войдут победители конкурсов «Лидеры интернет-коммуникаций», «ТопБЛОГ», активные представители медиа и блогосферы. Со слушателями будут работать мастера-практики, среди которых редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Владимир Соловьев.

Работа в мастерской выстроится по принципу театральных. Обучение навыкам и компетенциям уложат в 4 очных 5-дневных модуля. Первый посвятят созданию личного бренда в медиасфере. Слушателям предстоит отрабатывать полученные знания на практике.

Отдельное внимание уделят развитию soft skills («мягких навыков»), в том числе командообразованию. Участникам программы, например, предстоит пробежать расстояние, равное экватору Земли, в формате ежедневной утренней пробежки вместе с тренером.

Итогом работы станут личные проекты, лучшие из которых могут получить финансовую и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.