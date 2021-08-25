РИАМО - 25 авг. Система образования должна быть нешаблонной и развивать навыки и таланты молодежи, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Образование в нашей стране всегда было прорывным. И атомная энергетика мирового уровня. Я считаю, что образование и здравоохранение всегда должны быть в приоритете. Об этом говорили и губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев – ред.), и президент (РФ Владимир Путин – ред.)», - сказал Фетисов.

Депутат добавил, что для этого он ежемесячно общается с жителями, чтобы понимать, что их волнует здесь и сейчас.

Ранее губернатор Московской области, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев отметил, что приоритетным вопросом в регионе является образование. В регионе строят новые школы, в 2021 году планируют открыть около 65 школ.

Партия «Единая Россия» 24 августа приняла народную программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».