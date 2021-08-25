РИАМО - 25 авг. Президент России Владимир Путин утвердил кредитную организацию «Мобильная карта», как единый центр учета переводов букмекерских контор, сообщает Nation News.
Распоряжение Путина вступит в силу 1 сентября. Его уже опубликовали на едином портале правовой информации.
Организацией владеют бизнесмены Ольга Журавская и Игорь Авдеев, им принадлежит контрольный пакет акций. Их доли — 16% и 11%.
Ранее Путин разрешил работать чиновникам с иностранным гражданством в особых случаях.
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