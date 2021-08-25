РИАМО - 25 авг. Первый центр услуг для бизнеса (ЦУБ), который ориентирован на представителей креативных индустрий, начал работу в Москве на территории центра современного искусства «Винзавод», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Как отметила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, предприниматели смогут получить в новом центре консультации и другие виды поддержки. Они будут доступны в режиме одного окна.

«Сегодня на территории «Винзавода» открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что город создает все необходимые условия для развития креативных индустрий. Речь идет об инфраструктурной, финансовой, образовательной и консультационной поддержке, а также помощи в продвижении продукции и подготовке кадров.

«В Москве уже есть один креативный технопарк. Его резиденты могут получить субсидии до 10 млн рублей в год на покупку оборудования. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки», — добавила Сергунина.

В столице сегодня уже действует 17 центров услуг для бизнеса. При этом часть из них расположена во флагманских офисах «Мои документы». Появление нового центра связано с увеличением креативного сообщества в Москве: оно объединяет порядка 500 тыс. человек.

Как пояснил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в ЦУБ можно узнать о существующих мерах поддержки правительства Москвы и подобрать подходящие. Посетителям помогут подготовить нужные документы для создания своего дела, получения субсидий и других финансовых мер поддержки.

Фурсин добавил, что в центре можно будет узнать информацию о программах обучения для представителей креативных индустрий, подобрать пространство для бизнеса и использовать площадку ЦУБ для проведения деловых переговоров, получить возможность поучаствовать в различных образовательных мероприятиях и проектах.

Москва формирует комплексную систему поддержки и развития творческих предпринимателей. Запланировано расширение линейки специализированных инструментов образовательной, акселерационной, информационной и консультационной поддержки, организация секций Created in Moscow на российских и зарубежных выставках.

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