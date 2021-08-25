РИАМО - 25 авг. Период пандемии заставил серьезнее отнестись к модернизации системы здравоохранения региона, эта тема важна для жителей, сообщила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Приятно было слышать, <…> что здравоохранению уделяется такое большое внимание. Пандемия научила нас всех думать о своем здоровье и о том, что происходит в медицинских учреждениях и в первичном звене, и в стационарах. Поэтому мы понимаем, что для всех жителей это очень важно», - сказала Алимова.

Алимова отметила, что сейчас важно внимание к вопросам медицины со стороны государства. Развитие здравоохранения поддерживают и медики на местах. По ее словам, на сегодняшний день практически все стационары оснащены современным оборудованием. Поликлиники приводят к единому стандарту, модернизируют, в приоритете решение проблем в первичном поликлиническом звене.

Ранее губернатор Московской области, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев подчеркивал, что особое внимание необходимо уделять системе здравоохранения. Отрасль необходимо модернизировать и преображать.

Партия «Единая Россия» 24 августа приняла народную программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».