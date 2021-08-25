РИАМО - 25 авг. Партия «Единая Россия» намерена сконцентрировать внимание на привлечении врачей на работу в Подмосковье и улучшении их жилищных условий, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Каждый из врачей Московской области является сокровищем для жителей. За них мы должны конкурировать с Москвой <…>. Была просьба <...> акцентировать внимание на льготной ипотеке, предоставлении жилья, и все, что связано с предоставлением жилья, должно быть в приоритете», - сказал Фетисов.

Он добавил, что также внимание в программе партии будет уделено строительству новых медучреждений, обновлению оборудования в больницах.

Ранее партия «Единая Россия» приняла народную программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».