РИАМО - 25 авг. В Московской области продолжается реализация программы расселения аварийного жилья, кроме того, в регионе запускается пилотный проект реновации в ряде муниципалитетов, сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Задачи нам жители поставили разные <...> — это строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Первое и самое главное - это аварийное жилье. Мы продолжаем программу расселения аварийного жилья. Более того, мы приступаем еще до окончания текущей программы к формированию новой. И те дома, которые были признаны аварийными до 2021 года, отныне тоже претендуют на расселение в ближайшем будущем. Это миллионы квадратных метров, десятки тысяч людей, проживающих сегодня в старых, аварийных зданиях», - сказал Пахомов.

Он подчеркнул, что в Подмосковье также запускается пилотная программа реновации в ряде муниципалитетов.

Ранее на втором этапе съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На съезде выступил президент России Владимир Путин, который анонсировал, что в стране будет запущена новая программа по расселению аварийного жилья. Расселять будут жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года по всей России.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».