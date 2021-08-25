РИАМО - 25 авг. В программу партии «Единая Россия» вошли наиболее актуальные и важные запросы жителей Подмосковья, сообщил директор по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Могу сказать, что в программу попали самые актуальные и самые важные запросы, которые сейчас есть в сторону власти, политической системы со стороны населения. Медицина, прежде всего, социальная помощь, поддержка», - сказал Потуремский.

Потуремский добавил, что «Единая Россия» в Подмосковье - это особенный ресурс с особенными достижениями и результатами. В этом году люди ориентируются на конкретные предложения и результаты, которые можно получить, поддерживая ту или иную политическую силу. Эксперт также отметил в работе «Единой России» нацеленность на результат и ответственность.

Ранее партия «Единая Россия» приняла народную программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».