РИАМО - 25 авг. Особое внимание в программе «Единой России» уделено вопросам комфортной жизни людей, образованию и медицине, сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Человек должен жить в комфортной, очень дружелюбной, удобной среде, чтобы развиваться самому как личности. Основной упор (программы - ред.) — это, конечно, медицина, образование, это дороги, это те достижения, которым радуются все, и особенно мы радуемся победам наших детей. Особое внимание, мне кажется, уделено семье», - сказала Роднина.

Она отметила, что программа, которая была принята партией в 2016 году, в целом была успешной.

Ранее партия «Единая Россия» приняла народную программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».