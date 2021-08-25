РИАМО - 25 авг. С начала года более 23 тыс. человек приняли участие в онлайн-собраниях собственников, организованных на портале ЕИАС ЖКХ Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По программе «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья» в регионе идут электронные собрания собственников.

«Безусловно, собрания собственников в онлайн-режиме пользуются популярностью у подмосковных жителей. Через управдомов и самих жителей мы регулярно получаем положительную обратную связь об удобстве сервиса и возможностях решить текущие вопросы с соседями, не выходя из дома», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Сообщения о собраниях автоматически рассылают за 10 дней до его начала всем зарегистрированным в системе собственникам помещений, где инициировано собрание.