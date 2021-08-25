РИАМО - 25 авг. Партия «Единая Россия» проводит созидательную работу по решению проблем в Подмосковье, сообщил член Высшего совета партии «Единая Россия», руководитель штаба поддержки партии на выборах 2021 года Игорь Бутман.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Самое главное для нас это то, что «Единая Россия» думает обо всех аспектах жизни человека, связанных с культурой, со спортом, с ЖКХ, с экономикой, со строительством. <…> Я вижу результаты, когда вижу огромное количество счастливых людей, которые приходят на концерты. <…> Это все происходит потому, что идет очень правильная, очень созидательная работа «Единой России», - сказал Бутман.

Бутман также отметил широкий охват задач, полученных партией от жителей региона, которые касаются, в частности, вопросов экологии и утилизации отходов. По его словам, власти региона решают большое количество самых разных проблем, например, отвечают на вызовы пандемии, развивают культуру. Все эти изменения заметны для жителей.

Ранее на втором этапе съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».